Ligue des nations : un groupe relevé pour l'équipe de France

C'est un groupe qui aura des airs de retrouvailles pour l'équipe de France. Le tirage de la seconde édition de la Ligue des nations, réalisé ce mardi à Amsterdam, a en effet offert un groupe de choix aux Bleus. Ils retrouveront ainsi le Portugal, leur bourreau de l'Euro 2016, et la Croatie, battue en finale de la Coupe du monde 2018. La Suède complète le groupe. Difficile pour les Bleus de se projeter plus loin que le 16 juin prochain, date de leur entrée en lice à l'Euro contre l'Allemagne à Munich, dans un groupe F de tous les dangers avec également les Portugais comme adversaire... Mais Didier Deschamps a bien été contraint de s'y résoudre mardi soir dans la capitale néerlandaise, avec ce tirage de la Ligue des nations, seconde édition, réalisé... six mois avant le début de ce tournoi essentiellement honorifique, qui s'étirera jusqu'en juin 2021.

Et le sélectionneur des champions du monde a été servi ! Comme en finale de l'Euro 2016 au Stade de France (défaite 1-0 après prolongation), et comme en juin prochain à Budapest pour le dernier match du très corsé groupe F de l'Euro 2020, ses hommes croiseront la route de la Seleçao à l'automne.

L'épouvantail croate

Cristiano Ronaldo et ses partenaires ont certes connu de grandes difficultés à se qualifier pour la compétition européenne, mais ils resteront

