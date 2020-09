Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des Nations : Ronaldo dans l'histoire, la Belgique facile Reuters • 08/09/2020 à 23:42









Ligue des Nations : Ronaldo dans l'histoire, la Belgique facile par Adonis Vesin (iDalgo) Cent ! Oui, cent ! Et même cent un ! Cristiano Ronaldo a marqué l'histoire ce soir contre la Suède (2-0). Le Portugais a atteint la barre des 100 buts en sélection d'un coup-franc magistral dans la lucarne droite d'Olsen, avant de signer un doublé d'une frappe lourde sous la barre. CR7 n'est plus qu'à huit buts du record détenu par l'Iranien Ali Daei (109 pions). De son côté, la Belgique n'a fait qu'une bouchée de l'Islande (5-1), malgré l'ouverture du score de Fridjonsson (11e). Witsel (13e), un doublé de Batshuayi (17e, 69e), Mertens (50e) et le premier but en sélection pour Jérémy Doku (18 ans, 80e) ont totalement renversé la tendance. Dans ce groupe 2, le Danemark et l'Angleterre n'ont pas réussi à se départager (0-0). En Ligue C, le Monténégro et l'Azerbaïdjan ont respectivement disposé 1-0 du Luxembourg et de Chypre. Dans l'autre groupe, la Géorgie et la Macédoine du Nord ont fait match nul (1-1) tandis que l'Arménie a écarté l'Estonie 2-0. Même score, en Ligue D, en faveur du Liechtenstein face à Saint-Marin.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.