Ligue des Nations : Nabil Fékir remplace Houssem Aouar, positif au Covid-19 par Florian Burgaud (iDalgo) Un peu plus de 24 heures après l'annonce par Didier Deschamps, depuis le siège de la FFF, de sa liste des 23 joueurs sélectionnés pour affronter la Suède et la Croatie dans le cadre de la Ligue des Nations, il y a déjà du changement. Testé positif au coronavirus ce vendredi matin, le milieu Lyonnais Houssem Aouar n'a pas pu affronter Dijon dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1 Uber Eats et, placé en quarantaine, il ne pourra pas non plus honorer, la semaine prochaine, sa sélection en équipe de France. L'entraîneur double champion du monde a décidé de faire appel au Sévillan Nabil Fékir, présent lors de l'aventure russe de 2018, pour le remplacer. Les 23 joueurs sélectionnés par DD sont attendus ce lundi à Clairefontaine.

