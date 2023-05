information fournie par So Foot • 30/05/2023 à 10:52

Ligue des nations : Mancini prive l’Italie de deux de ses meilleurs milieux

Même quand elle peut jouer un titre, la Nazionale n’est pas aidée.

L’Italie devant disputer le final four de la Ligue des nations, son sélectionneur Roberto Mancini se devait d’organiser une liste compétitive. Ce lundi soir, 26 joueurs ont donc été appelés pour affronter l’Espagne le 15 juin prochain, dans le cadre de la demi-finale de la compétition continentale. Si l’on note la présence des Parisiens Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti ou de l’ancien du PSG Alessandro Florenzi, on peut également remarquer les absences de Nicoló Barella, d’Alessandro Bastoni ou de Sandro Tonali.…

MLM pour SOFOOT.com