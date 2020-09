Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des Nations : les Bleus enchaînent face à la Croatie Reuters • 08/09/2020 à 23:06









par Pierre Sarniguet (iDalgo) Pour cette deuxième journée de la ligue des nations, l'Equipe de France retrouvait pour la toute première fois son adversaire de la finale de la Coupe du monde 2018, la Croatie. Si les acteurs ont quelque peu changé depuis cet été-là, le score lui est resté le même. Par 4 buts à 2, les Français se sont imposés non sans mal face à une équipe Croate qui aura alterné le bon et le moins bon sur le pelouse d'un Stade de France à huis clos. Menés logiquement 1/0 après un but de Lovren au quart d'heure de jeu, les Bleus sont revenus sur deux occasions sorties de nulle part. A la pause, le score de 2 buts à 1 en faveur des tricolores ne reflétait donc en rien la physionomie de la partie. Mais en seconde période, les Français sont revenus sur le terrain avec de meilleures intentions. Malgré l'égalisation de Brekalo à la 55e, le collectif français avait mis le pied sur le ballon et même la tête, permettant à Upamecano d'inscrire son premier but sous le maillot bleu sur un corner (65e). Enfin, un penalty obtenu après une faute de main a permis à Olivier Giroud de parachever le travail (75e). Avec ce succès, les Bleus gardent le cap en tête de ce groupe 3 où la prochaine journée les opposera à l'autre leader, le Portugal. Ce sera le 11 octobre au Stade de France

