Le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales de la Ligue des nations, effectué le 20 novembre 2026 au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse) ( AFP / Fabrice COFFRINI )

L'équipe de France de Zinédine Zidane n'a pas été gâtée par le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des nations en héritant de l'Espagne, championne du monde en titre, vendredi à Nyon (Suisse), un immense choc à la saveur forcément particulière pour le sélectionneur et Kylian Mbappé.

Les Bleus, qui avaient le privilège d'être têtes de série après avoir bouclé le premier tour en tête de leur groupe, sont tombés sur le pire adversaire possible. Victorieuse du Mondial-2026 et de l'Euro-2024, la Roja est la référence absolue de la planète football, même si elle vient tout juste de subir une défaite à domicile face à l'Angleterre (3-2), qui a mis fin à sa série record de 44 rencontres officielles d'affilée sans défaite.

Le défi va donc être de taille pour les Français, qui ont alterné le bon et le moins bon durant les deux premiers rassemblements sous la direction de Zidane (4 victoires, 1 nul, 1 défaite) et devront singulièrement hausser leur niveau de jeu pour tenter de bousculer les coéquipiers de Lamine Yamal, auteur de 4 buts cette saison dans la compétition. Ce double affrontement (aller le 25 mars, retour le 28 mars) fera ainsi office de test pour juger des progrès des Tricolores depuis l'arrivée aux commandes du successeur de Didier Deschamps.

Le champion du monde 1998 va surtout espérer disposer d'un groupe au complet, l'absence sur blessure de certains cadres (Kylian Mbappé en Italie, Dayot Upamecano contre la Turquie, Ousmane Dembélé, William Saliba, Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé, Manu Koné) s'étant cruellement fait sentir en novembre contre la Nazionale (défaite 3-1) et les Turcs (2-1).

La tâche sera d'autant plus corsée que la France reste sur trois échecs cuisants face à l'Espagne, en demi-finales de l'Euro-2024 (2-1), de la Ligue des nations 2025 (5-4) puis de la Coupe du monde 2026 (2-0). Les Bleus sont prévenus mais ils auront toutefois l'avantage de recevoir au match retour.

"Pas de revanche"

L'attaquant français Kylian Mbappé (en bleu) lors du match France-Turquie en Ligue des nations le 15 novembre 2026 à Bordeaux ( AFP / Franck FIFE )

Ce duel de prestige sera également riche en symboles pour Zidane, ex-joueur et entraîneur du Real Madrid, et pour le capitaine Kylian Mbappé, l'actuel buteur des Merengue.

Le sélectionneur, qui habite toujours dans la capitale espagnole, y a laissé une trace indélébile. Meneur de jeu de légende entre 2001 et 2006, il est entré dans les annales en offrant au Real trois Ligues des champions dans le costume de coach entre 2016 et 2018 alors que Mbappé, "pichichi" en 2025 et 2026 en Liga, y enchaîne les prestations de choix en dépit d'un palmarès collectif assez pauvre et d'échecs répétés en Ligue des champions.

"On les connaît parfaitement mais l'observation a été faite sur leurs derniers matches et on va analyser tout ça avec mon staff (...) D'ici là, on va suivre les joueurs qui étaient avec nous en novembre et les autres pour préparer la meilleure liste pour ce beau défi (...) Je suis sûr qu'ils vont garder ce grand rendez-vous dans un coin de la tête pour être prêts en mars. Il ne s'agit pas d'une revanche de la demi-finale de la Coupe du monde mais d'une autre compétition avec un groupe nouveau", a réagi Zidane.

En cas de qualification, les Bleus seront opposés en demi-finales au vainqueur de Pays-Bas - Portugal au cours d'un "Final Four" programmé du 9 au 13 juin 2027 dans l'un des quatre pays encore en lice. La France a déjà fait part de sa volonté d'organiser ce mini-tournoi en cas de présence dans le dernier carré.

Les deux autres quarts de finale mettront aux prises la Norvège d'Erling Haaland à l'Angleterre du Ballon d'Or Harry Kane et la Belgique à l'Allemagne.