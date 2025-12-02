 Aller au contenu principal
Ligue des nations: les Bleues accrochent la 3e place, malgré un nul en Suède
information fournie par AFP 02/12/2025 à 22:15

Les joueuses françaises fêtent leur médaille de bronze après avoir remporté la 3e place de la Ligue des nations aux dépens de la Suède, le 2 décembre 2025 à Stockholm ( TT NEWS AGENCY / Jonas EKSTROMER )

Les Bleues ont accroché la 3e place de la Ligue des nations après leur match nul (2-2 après prolongation) mardi à Stockholm et grâce à leur victoire du match aller à Reims (2-1).

Cela a été difficile et les Bleues ont bien failli enchaîner une nouvelle déception. Mais c'est bien sur une note positive que les Tricolores terminent donc l'année 2025, après les déceptions de l'élimination en quart de finale de l'Euro (1-1, tab 6-5) et de celle en demi-finale de Ligue des nations (1-0, 2-2).

Les deux fois contre l'Allemagne, qui s'est inclinée mardi (3-0, 0-0) face à l'Espagne en finale, faisant le doublé après avoir déjà remporté la Ligue des nations en 2024.

Alors qu'elles avaient le match en main et menaient tranquillement d'un but, les Bleues se sont de nouveau effondrées en encaissant deux buts dans les dix dernières minutes (84e, 90+2), laissant présager le pire.

Elles ont craqué dans le temps additionnel, pas assez sérieuses défensivement avec des marquages trop passifs coup sur coup, sachant qu'elles étaient jusque-là plus convaincantes que lors du succès à Reims.

Mais les Bleues de Laurent Bonadei ont tenu et eu la ressource mentale pour inscrire le but décisif en seconde période de la prolongation (106e): Perle Morroni, qui faisait son retour en bleu, a trouvé dans la profondeur Kelly Gago, qui venait de rentrer dix minutes avant.

L'attaquante d'Everton a trompé la gardienne d'une frappe croisée, sur une de ses premières occasions.

- De Almeida et Mateo en vue -

La Française Kelly Gago félicitée par ses coéquipières après son but en prolongation contre la Suède, le 2 décembre 2025 à Stockholm ( TT NEWS AGENCY / Jonas ERICSSON )

Visiblement pas satisfait de la prestation de ses joueuses au match aller et devant faire avec les douleurs de certaines joueuses notamment aux adducteurs, Laurent Bonadei a aligné une équipe avec six changements, notamment sans la défenseuse Maëlle Lakrar, ni Delphine Cascarino ni Sandy Baltimore et en alignant l'attaquante Clara Mateo dans l'axe et Elisa De Almeida.

Un choix payant car les deux joueuses ont été essentielles mardi soir malgré la fin de match brouillonne des Françaises, qui ont été plus appliquées et plus justes techniquement que lors de la première manche.

Laissée sur le banc à Reims, la défenseuse du PSG Elisa De Almeida - qui traverse une période compliquée en club avec prestations et résultats décevants -, a été l'une des Françaises la plus dangereuse: une reprise (7e), une seconde sur le poteau (14e), servie les deux fois par Sakina Karchaoui, encore indispensable.

De Almeida a aussi été décisive en défense, comme sur ce tacle salvateur (62e), ce retour (34e) et ce contre en fin de match sur une frappe qui filait dans le but (84e).

Mais c'est surtout l'attaquante du PFC Clara Mateo, pas alignée vendredi dernier, qui a été décisive, souvent intelligemment placée mardi soir.

Après avoir tenté plusieurs fois sans succès en première période (3e, 22e, 23e), elle a trompé la gardienne suédoise, jaillissant parfaitement devant le but après avoir été servie par Kadidiatou Diani (58e), son 10e but en 44 sélections.

Hormis sur un lob (9e) et sur un coup franc de Kosovare Asllani, les Suédoises ont moins gêné les coéquipières de Griedge Mbock qu'il y a quatre jours, mais ont été beaucoup plus efficaces en fin de match quand elles ont accéléré, profitant des espaces laissés par les Bleues.

Mais les Bleues terminent finalement assez bien cette année 2025 avec cette troisième place de la Ligue des nations, avant de se tourner vers les éliminatoires de la Coupe du monde 2027 dès le printemps.

Sport
