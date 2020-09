Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des Nations : Le Pays de Galles victorieux, la Russie aussi Reuters • 06/09/2020 à 20:34









Ligue des Nations : Le Pays de Galles victorieux, la Russie aussi par Adonis Vesin (iDalgo) Deux victoires pour le Pays de Galles de Ryan Giggs. En ligue B, l'équipe de Gareth Bale a disposé de la Bulgarie 1-0 grâce à un but du défenseur de Liverpool Neco Williams dans le temps additionnel (90e+4). La Russie a remporté sa rencontre 3-2 Hongrie. Les Russes menaient 3-0 dès le début de la deuxième période grâce à Mirantchouk (15e), Ozdoev (33e) et Fernandes (46e) mais les Hongrois ont poussé pour revenir. Sallai (62e) et Nikolic (70e) ont permis aux Magyars de croire à la victoire jusqu'au bout. La Finlande s'est également imposée 1-0 contre l'Irlande (Jensen, 63e). Même score en ligue C pour la Slovénie (Bohar, 28e) contre la Moldavie et en Ligue D pour les Îles Féroé contre Andorre (Olsen, 31e).

