Ligue des nations : la France termine en beauté par Pierre Sarniguet (iDalgo) Déjà qualifiée pour le "Final 4" de la Ligue A, la France a tout de même rendue un copie parfaite à l'issue de cette phase de poule en s'imposant 4/2 contre la Suède au Stade de France. Invaincus jusque-là, les hommes de Deschamps se sont mis en évidence après une ouverture du score Suédoise précoce (4e minute de jeu, Claesson) grâce à l'inévitable Olivier Giroud. A la 16e minute de jeu, l'attaquant des Bleus (et des Blues) a remis les siens sur le bon chemin permettant ensuite à Pavard de donner l'avantage aux champions du monde (36e). A l'heure de jeu, Giroud en a remis une couche d'une belle tête plongeante sur un centre de Mbappé dont le retour sur les terrains devrait donner le sourire aux fans des Bleus mais surtout du PSG. Si Quaison a cru gâcher la fête en réduisant le score pour la Suède à 3/2 (88e), Coman a redonné le sourire à tout le monde (94e). A présent, les Bleus vont se séparer avant de revenir en 2021 pour préparer l'Euro. La phase finale de la Ligue des nations attendra elle le dernier trimestre de la prochaine année.

