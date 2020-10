Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des Nations : la France se fait encore la Croatie Reuters • 14/10/2020 à 23:14









Ligue des Nations : la France se fait encore la Croatie par Florian Burgaud (iDalgo) Et d'un qui fait huit ! Depuis 1998 et la première confrontation entre la France et la Croatie, les Bleus n'ont pas perdu face aux Vatreni. Après les 4-2 de la finale de la Coupe du Monde 2018 et du mois dernier à Saint-Denis, les joueurs de Didier Deschamps se sont imposés 2-1 dans le vieillot stade Maksimir de Zagreb face à l'équipe du sélectionneur Zlatko Dalic. Après un gros début de rencontre récompensé par le 33e but en équipe de France d'Antoine Griezmann (8e), les Bleus ont peu à peu baissé de rythme jusqu'à être repris à la 65e minute de jeu sur un pointu de Nikola Vlasic (65e). Finalement, après l'entrée de Paul Pogba, tout s'est éclairé puisque le Mancunien a délivré une magnifique ouverture pour Lucas Digne qui, d'un superbe centre en extension, a servi Kylian Mbappé dans la surface : la Parisien n'avait plus qu'à ajuster le gardien adverse pour offrir la victoire aux siens (79e). Avec ce succès, la France s'offre une finale pour la qualification au Final Four de la Ligue des Nations prévu en octobre 2021 : ce sera dans un mois jour pour jour au Portugal.

