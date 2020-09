Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des nations : La France ne manque pas son départ Reuters • 05/09/2020 à 23:17









Ligue des nations : La France ne manque pas son départ par Pierre Sarniguet (iDalgo) Plus de dix mois après son dernier match, l'Equipe de France de football n'a pas raté sa rentrée aujourd'hui en Suède dans le cadre de la première journée de la ligue des nations version 2020/2021. Grâce à un exploit personnel de Kylian Mbappé en fin de première période, les hommes de Didier Deschamps sont venus à bout d'une équipe suédoise très disciplinée et parfois dangereuse aux abords des buts de Lloris. Sans folie ni extravagance, les Bleus ont assuré le minimum syndical dans une partie qui ne restera pas dans les annales du football français. Pour la seconde journée de cette ligue des nations, les Bleus recevront ce mardi soir les Croates pour un remake de la dernière finale de la Coupe du monde. Ces derniers se sont d'ailleurs lourdement inclinés 4 buts à 1 face au Portugal privé de Cristiano Ronaldo. Enfin, la Belgique s'impose 2-0 au Danemark et rejoint l'Angleterre au sommet du groupe 2.

