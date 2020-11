Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des nations : la France impose sa loi au Portugal Reuters • 14/11/2020 à 23:06









Ligue des nations : la France impose sa loi au Portugal par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le choc du groupe C a tenu toutes ses promesses. Sur fond de rivalité depuis l'Euro 2016 et de suprématie dans cette Ligue des nations, la France s'est imposée 1/0 en terres portugaises. Très solides en première période, les hommes de Deschamps ont manqué de réalisme devant le but. Anthony Martial, titularisé ce soir en pointe de l'attaque, a eu trois occasions pour ouvrir le score mais en vain. La barre et Rui Patricio l'en ont empêché mais ils n'ont rien pu faire à la 53e lorsque Kanté a jailli de nulle part suite à une frappe de Rabiot mal renvoyée par le portier portugais. Dès lors, les Ibériques se sont montrés plus offensifs et Fonte a bien cru égaliser de la tête avant que la balle ne vienne percuter le montant droit de Lloris. Solides défensivement, les Bleus ont réussi à conserver leur avance pour l'emporter et donc prendre seuls la tête du groupe après cinq journées. Ils ne leur restent plus qu'à confirmer ce bon résultat mardi prochain avec la réception de la Suède. Quoi qu'il en soit, les champions du monde sont d'ores et déjà qualifiés pour le "Final 4" de la compétition.

