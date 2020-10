Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des Nations : la France et le Portugal dos à dos Reuters • 11/10/2020 à 23:39









Ligue des Nations : la France et le Portugal dos à dos par Adonis Vesin (iDalgo) Le choc a fait pschitt. Dans le duel pour la première place du groupe 3 de Ligue des Nations, la France et le Portugal se sont neutralisés. Le 4-4-2 losange proposé par Didier Deschamps manque encore d'automatismes. Le milieu français, pas assez mobile à l'exception de Paul Pogba, a eu du mal à faire des différences face aux deux lignes défensives portugaises. Cristiano Ronaldo a été le seul à se montrer dangereux pour le tenant du titre (24e, 90e+3) mais il a été muselé par Kimpembe. Les champions du monde sont toujours à égalité avec le champion d'Europe avant de se déplacer mercredi à Zagreb pour défier la Croatie, victorieuse 2-1 contre la Suède (Vlasic 32e, Kramaric 84e contre Berg 66e).

