Ligue des nations : l'Espagne balaye l'Allemagne, le Portugal s'impose en Croatie par Pierre Sarniguet (iDalgo) La finale de la poule 4 n'a pas déçue les observateurs. A Séville, la Roja a tout simplement étrillé la Mannschaft sur le score de 6/0. Morata, Torres (x3), Rodri et Oyarzabal ont été les buteurs d'une soirée cauchemardesque pour le coach allemand Joachim Löw. Critiqué pour ses choix depuis la coupe du monde 2018 (il ne sélectionne plus Müller, Boateng et Hummels), le sélectionneur va voir l'étau se resserrer autour de ses épaules à sept mois de l'Euro 2021. Côté espagnol, ce succès permet à la Roja de prendre la place de leader du groupe et donc de se qualifier pour la phase finale de la Ligue des nations. Dans le dernier match de cette Ligue A, le Portugal est allé s'imposer 3/2 en Croatie grâce à un but des les dernières minutes de Ruben Dias. Enfin, on peut noter les accessions en Ligue C de Gibraltar et des Iles Féroé après une bonne campagne en Ligue D.

