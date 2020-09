Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des Nations : l'Espagne arrache le match nul en Allemagne Reuters • 03/09/2020 à 23:15









Ligue des Nations : l'Espagne arrache le match nul en Allemagne par Florian Burgaud (iDalgo) Ce jeudi, la deuxième édition de la Ligue des Nations a débuté aux quatre coins de l'Europe. Dans le choc de la journée disputé sur la pelouse de la Mercedes-Benz Arena de Stuttgart, l'Espagne de Luis Enrique a arraché le match nul 1-1 face à leurs hôtes emmenés par un Timo Werner buteur (51e). C'est José Luis Gayà qui a inscrit le but égalisateur au bout du temps additionnel sur une passe de Rodrigo. Dans cette même poule de la Ligue A, l'Ukraine s'impose 2-1 face à la Suisse. Par ailleurs, la Russie domine la Serbie 3-1, la Hongrie gagne 1-0 en Turquie sur un pétard de Dominik Szoboszlai, le Pays de Galles bat la Finlande par la plus petite des marges à Helsinki et les Îles Féroé disposent de Malte 3-2 après avoir renversé la tendance en fin de rencontre. Enfin, la Lettonie et Andorre, la Moldavie et le Kosovo, la Slovénie et la Grèce ainsi que la Bulgarie et l'Irlande se quittent dos à dos.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.