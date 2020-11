Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des nations : du suspense à tous les étages Reuters • 15/11/2020 à 23:23









par Pierre Sarniguet (iDalgo) Les deux favoris du groupe A se sont imposés ce soir pour se donner toutes les chances de poursuivre l'aventure dans cette compétition. Les Néerlandais se sont imposés 3/1 contre la Bosnie-Herzégovine. Wijnaldum (x2) et Depay ont été les buteurs pour les Oranges. Pour la Squadra Azzura, le succès contre la Pologne a été acquis sur le score de 2/0. Jorginho sur penalty puis Berardi du pied gauche ont scellé cette victoire pour prendre la tête de ce groupe où tout se jouera lors de la dernière journée. Dans le groupe B, le Danemark s'est imposé à la dernière seconde contre l'Islande 2 buts à 1. Eriksen a transformé deux penaltys pour permettre à son équipe de jouer une finale sur la pelouse de la Belgique mercredi prochain. En ligue B, la Turquie s'est imposée 3/2 face à la Russie pour se relancer dans la course au "Final 4" qui se jouera lors de la prochain journée entre les Russes, les Turcs et les Hongrois qui ont fait match nul 1/1 face à la Serbie. Enfin dans un derby de Grande Bretagne entre le Pays de Galles et l'Irlande, Gareth Bale a donné la victoire aux siens d'une tête rageuse. La finale de ce groupe H se jouera aussi la semaine prochaine avec le déplacement de la Finlande au Pays de Galles.

