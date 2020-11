Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des nations : des Diables Rouges réalistes éliminent l'Angleterre Reuters • 15/11/2020 à 23:12









Ligue des nations : des Diables Rouges réalistes éliminent l'Angleterre par Pierre Sarniguet (iDalgo) La Belgique a encore brillé ce soir avec un succès 2/0 contre l'Angleterre. Tielemans (10e) et Mertens (23e) ont été les artificiers belges ce soir face à une équipe anglaise dominatrice mais stérile. Kane s'est démené sur le front de l'attaque tout au long de la soirée sans réussir à briser la défense adverse. Dominé sur le plan statistique, les Belges ont fait le dos rond en seconde période pour s'offrir une "finale" mercredi prochain face au Danemark pour l'accession au "Final 4" de la compétition.

