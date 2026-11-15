Ligue des nations : des Bleus poussifs mais au rendez-vous des quarts

Eli Junior Kroupi marque le 2e but de l'équipe de France contre la Turquie, le 15 novembre 2026 à Bordeaux ( AFP / FRANCK FIFE )

Mission accomplie pour les Bleus. Sans briller et au terme d'une prestation assez poussive, l'équipe de France a tout de même réussi l'essentiel et a dominé la Turquie (2-1) pour obtenir son billet pour les quarts de finale de la Ligue des nations avec en prime la première place du groupe 1, dimanche à Bordeaux.

Trois jours après un revers cinglant en Italie (3-1), les hommes de Zinédine Zidane se devaient de chasser les nuages qui commençaient à s'accumuler au-dessus de leurs têtes et la venue des Turcs, derniers de la poule, était l'occasion idéale pour se refaire une petite santé.

L'objectif comptable a été finalement atteint, grâce à un but contre son camp d'Emirhan Topçu (49e) et un deuxième signé par Eli Junior Kroupi, son premier en sélection, sur un service en or de Rayan Cherki (80e).

Les Tricolores bouclent ainsi cette première phase au sommet de leur groupe et vont aborder le tirage au sort du prochain tour, prévu vendredi à Nyon (Suisse), avec le statut enviable de tête de série, ce qui leur permettra de recevoir au match retour, en mars 2027. Mais le contenu de la rencontre a de nouveau laissé fortement à désirer et a de quoi interroger.

Malgré le retour du capitaine Kylian Mbappé, forfait à Milan pour cause de douleurs aux ischio-jambiers, les Français ont étalé pas mal de lacunes et s'en sortent plutôt bien contre des Turcs qui n'avaient plus rien à espérer dans cette compétition.

Après un premier rassemblement quasi parfait (3 victoires, 1 nul), le deuxième stage du sélectionneur aura été beaucoup plus laborieux. Alors qu'il essaye d'imposer une philosophie basée sur la technique et la possession du ballon, le successeur de Didier Deschamps a pu mesurer en ce mois de novembre la difficulté de la tâche, même si l'absence de nombreux cadres sur blessure l'a obligé à improviser et à lancer plusieurs jeunes sans expérience.

Les parades d'Ozer

Avec un peu plus de réussite, les Bleus auraient certes pu se mettre à l'abri plus tôt. Mais entre leur maladresse devant le but adverse, à l'image de Bradley Barcola (21e), et les multiples arrêts du gardien turc Berke Ozer, la soirée a souvent pris des allures de calvaire. Le portier de Lille a sorti plusieurs énormes parades, que ce soit devant Adrien Rabiot (6e), Mbappé (15e, 34e, 64e) et Michael Olise (35e, 61e).

Kylian Mbappe réagit après une occasion manquée, lors de la victoire contre la Turquie, le 15 novembre 2026 à Bordeaux ( AFP / FRANCK FIFE )

L'équipe de France peut également dire un grand merci à Mike Maignan, auteur d'une superbe sortie en première période devant Ismail Yuksek (36e) avant d'être remplacé à la pause par Guillaume Restes. Et que dire de cette grossière erreur de transmission de Jérémy Jacquet qui a failli profiter à Arda Guler (70e).

La défense, totalement remodelée après le départ de Dayot Upamecano vendredi pour "raisons personnelles" et articulée autour d'une charnière inédite Jérémy Jacquet-Ibrahima Konaté, a d'ailleurs fini par céder sur une tête d'Abdülkerim Bardakcı (90e).

Si Mbappé a été très en jambes pour son retour, la grosse déception est venue d'Olise, qui n'a pas eu une très grande influence sur le cours du match alors qu'il avait été jusque-là le Français le plus décisif durant cette campagne de Ligue des nations (5 buts). Mais, comme en seconde période en Italie, le joueur du Bayern Munich n'a pas eu le rendement espéré.

Le milieu a également été par moments trop facilement transpercé par les Turcs et a souvent évolué sur un fil.

Mais Zidane peut finalement respirer et la France a fini par tenir son rang, même dans la douleur.