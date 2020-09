Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des Nations : Ansu Fati marque l'histoire Reuters • 07/09/2020 à 00:30









Ligue des Nations : Ansu Fati marque l'histoire par Adonis Vesin (iDalgo) 17 ans, 311 jours et déjà un premier but avec l'Espagne. Ansu Fati est un modèle de précocité. Dans la victoire 4-0 de sa sélection face à l'Ukraine, l'attaquant de Barcelone a fait trembler les filets de Pyatov à la 32e minute, devenant le plus jeune scoreur de la sélection ibérique. Un record qui datait de 1925. Sergio Ramos a inscrit un doublé (3e, 29e) et le nouveau Citizen Ferran Torres, 20 ans, a ouvert son compteur international (84e). De son côté, l'Allemagne n'a pas pu faire mieux qu'un match nul contre la Suisse. Gündogan a ouvert le score (14e) avant que Widmer ne croise sa reprise sur un centre (1-1, 58e). En ligue B, la Serbie, qui a fini à 10 après l'expulsion de Kolarov (49e), et la Turquie ne se sont pas non plus départagés (0-0). La Grèce a battu 2-1 le Kosovo en ligue C et, en ligue D, la Lettonie a réalisé un nul contre Malte (1-1).

