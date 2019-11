Après avoir mené pendant quarante minutes, les Dogues ont été largement battus sur la pelouse du club espagnol (4-1), et disent adieux à la Ligue des champions.

« Pour ceux qui veulent se découvrir, Valence, plaque tournante de l'anti-tourisme, est un havre prédestiné et un lieu caché. » En inscrivant ces mots dans son carnet de voyage, en 1975, le critique britannique de théâtre Kenneth Tynan n'imaginait pas l'évolution qu'aurait la cité quelques décennies plus tard. Aujourd'hui centre touristique couru, Valence n'a plus rien du havre caché. Et les Lillois, en quête d'un lieu loin de leurs bases où ils pourraient se retrouver, ont fait les frais de cette réalité, mardi 5 novembre. Renversés par les Valenciens, après avoir mené plus de quarante minutes (4-1), les coéquipiers de Mike Maignan font leurs adieux à la Ligue des champions, au bout de quatre matchs.

Pourtant, les Dogues n'étaient pas venus en touristes sur la côte espagnole. Parvenus lundi après-midi dans la capitale levantine, les partenaires du défenseur Jose Fonte n'ont guère eu le loisir de s'égailler dans les ruelles de la vieille ville. Une manière pour Christophe Galtier de tenir la bride à ses jeunes pur-sang ? Plutôt de les protéger et de « privilégier la récupération ». Mais avant même l'entame de la partie érigée en « match le plus important de la saison » par les deux entraîneurs, Lille perdait un de ses principaux acteurs. Victime d'un accident lundi en venant à l'entraînement - un aquaplaning en raison de la pluie -, l'international français Jonathan Ikoné était mis sur la touche par son coach, « pour ne pas prendre de risques. »

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr