Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des Champions : trois de chute pour le PSG Handball Reuters • 22/10/2020 à 23:38









Ligue des Champions : trois de chute pour le PSG Handball par Florian Burgaud (iDalgo) Pour sa première rencontre disputée depuis l'annonce de la rupture d'un ligament croisé de sa star Nikola Karabatic, le PSG Handball s'est incliné 35-33 sur le parquet des Polonais de Kielce, champions d'Europe 2016. Après les défaites face à Flensburg et le Meshkov Brest, il s'agit du troisième faux pas des Franciliens dans cette campagne européenne très mal embarquée. Pourtant, les joueurs de Raul Gonzalez ont réalisé une bonne rencontre puisqu'ils menaient de trois buts en première période. Malheureusement, en perdant deux ballons en fin de match alors qu'ils avaient repris l'avantage (31-30, 54e), ils n'ont pas tenu le distance et les coéquipiers de l'ancien Nantais Nicolas Tournat s'imposent pour reprendre le leadership du groupe, des années-lumière devant le PSG.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.