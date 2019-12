Ligue des champions : trois choses à savoir sur Dortmund-PSG

On ne saura qu'à l'issue de la double confrontation, programmée, les 18 février et 11 mars prochains, si Hamit Altintop a offert un bon tirage au PSG ce lundi à Nyon pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Seule certitude, sur le papier, Paris n'a pas à se plaindre du sort que lui a réservé l'international turc. Actuellement troisième de Bundesliga, le club entraîné par le Suisse Lucien Favre ne fait, avec huit victoires en quinze matchs de Bundesliga, pas vraiment figure d'épouvantail.Dortmund a néanmoins réussi à s'extirper d'un groupe où figuraient le FC Barcelone et l'Inter Milan en réussissant à tenir les Espagnols en échec (0-0) et battre les Nerazzuri (3-2). Voici les trois autres choses à savoir sur l'un des chocs de ces huitièmes.Des statistiques favorablesLe Borussia Dortmund n'a jamais battu le PSG. Les deux clubs ne se sont croisés sur la scène européenne que lors de l'exercice 2010-2011 de la Ligue Europa. La formation, alors entraînée par Antoine Kombouaré, avait décroché le nul en Allemagne, grâce à un but de Clément Chantôme en phase de poules. Les retrouvailles au Parc des Princes avaient, elles, accouché d'un match nul et vierge. Plus anecdotique, Paris a battu deux fois le club de la Ruhr en match amical (1-2 et 3-1) au début des années 1990.Retrouvailles en cascadeLa rencontre sera placée sous le signe des retrouvailles avec la France pour Lucien Favre, coach suisse de Dortmund passé par l'OGC Nice (2016-2018), Dan-Axel Zagadou, défenseur formé au PSG, et Thorgan Hazard, frère cadet d'Eden qui a joué cinq saisons à Lens. Mais la double confrontation aura aussi une saveur particulière pour Abdou Diallo, qui a évolué une saison à Dortmund avant de rejoindre le PSG, mais surtout Thomas Tuchel. VIDEO - Dortmund : un bon tirage pour le PSG ? En deux ans passés dans la Ruhr, le coach parisien est, avec 63 % de succès, devenu l'entraîneur le plus efficace dans ...