Ligue des champions : tous les qualifiés pour les huitièmes et les éliminés après quatre journées

Ça part dans tous les sens !

Après quatre journées de Ligue des champions, plusieurs équipes connaissent déjà leur sort et n’auront plus grand-chose à jouer lors de leurs deux matchs restants. On fait le point. Parmi les équipes déjà qualifiées, on retrouve le Bayern , le Real Madrid , la Real Sociedad , l’Inter , Manchester City et Leipzig . Autant dire que les favoris sont au rendez-vous, et que le PSG manque évidemment à l’appel. Du côté des mauvais élèves, qui se battront au mieux pour une place en Ligue Europa, Salzbourg est présent, tout comme Benfica , l’Étoile rouge de Belgrade , les Young Boys et Antwerp .…

AL pour SOFOOT.com