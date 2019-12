Ligue des champions : Tottenham, Naples, Chelsea, Dortmund, adversaires potentiels du PSG en 8es

La soirée de ce mardi a apporté un certain nombre d'éléments nouveau concernant les possibles adversaires du PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions. Certes, le tirage au sort aura lieu le lundi 16 décembre à Nyon (Suisse) mais quatre des six adversaires potentiels sont déjà connus. Et la bonne nouvelle du soir nous vient d'Autriche avec la victoire de Liverpool contre Salzbourg (0-2). Ce succès permet aux joueurs de Jurgen Klopp de terminer premiers de leur groupe : ils ne croiseront donc pas la route des Parisiens au prochain tour. En accrochant le match nul contre Leipzig (2-2), l'Olympique Lyonnais ne rencontrera non plus le PSG. Le règlement interdit deux équipes du même pays de s'affronter en huitièmes de finale. Dans un @GroupamaStadium en feu, la #TeamOL arrache le match nul face à Leipzig (2-2) et se qualifie pour les 8èmes de finale de la @ChampionsLeague en terminant 2ème du groupe G ! #OLRBL @HoussemAouar et @Memphis sont les buteurs ! nullQuelle réaction ! BRAVO ! pic.twitter.com/jdeR83KN6g-- Olympique Lyonnais (@OL) December 10, 2019 Les adversaires que l'on connaîtNaples. Une 7e place en Serie A et des joueurs en plein conflit plongent le club napolitain dans la crise depuis de nombreuses semaines. Le président de Naples aurait même décidé d'infliger plusieurs sanctions aux joueurs, dont certaines financières, qui avaient boycotté la mise au vert qu'il leur avait imposée après le match contre Salzbourg (1-1). Selon la « Gazzetta dello Sport », les contrats de certains joueurs ne seraient pas prolongés à la suite de cet incident (Mertens, Callejon) tandis que d'autres (Allan) seraient placés contre leur gré sur le marché des transferts. Mais ce mardi soir, les Italiens ont assuré l'essentiel avec ce succès (4-0) contre les Belges de Genk. Et comme prévu, le coach Carlo Ancelotti a été démis de ses fonctions. On parle de l'arrivée aux commandes de Gennaro Gattuso.Chelsea. ...