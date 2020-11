Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des champions : soirée cauchemardesque pour Paris et Rennes Reuters • 04/11/2020 à 23:15









Ligue des champions : soirée cauchemardesque pour Paris et Rennes par Florian Burgaud (iDalgo) Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais se déplaçaient à l'étranger pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions 2020/2021. Et rien ne s'est passé comme prévu. Tout d'abord, le PSG, privé de ses stars Kylian Mbappé et Neymar, s'est incliné 2-1 sur la pelouse de Leipzig alors même qu'Angel Di Maria avait ouvert le score dès la 6e minute de jeu. Mais après que l'Argentin ait manqué un penalty au quart d'heure de jeu, la machine s'est déréglée et Christopher Nkunku (41e) puis Emil Forsberg (57e) ont marqué, offrant ainsi la victoire au club allemand, qui prend ainsi sa revanche après la cuisante défaite en demi-finale de la précédente édition de la C1. En outre, Idrissa Gueye (69e) puis Presnel Kimpembe (90e+5) ont été expulsés et manqueront donc à l'appel dans trois semaines lors du retour au Parc des Princes. Les Rennais, eux, n'ont pas existé à Stamford Bridge où ils s'inclinent 3-0 devant Chelsea après un doublé de Timo Werner sur penalty (10e, 41e) et un but de Tammy Abraham (50e). Dalbert a d'ailleurs été expulsé.

