Ligue des champions : sixième sacre pour le Bayern Munich ! par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le '"finale 8" vient de rendre son verdict. Malheureusement pour les fans du Paris Saint-Germain, le dénouement de ce bon parcours européen n'est pas couronné de succès. Face à une équipe du Bayern Munich omniprésente dans les duels, le club parisien n'a jamais réussi à faire sauter le verrou. Pire, c'est un ancien joueur formé au club, Kingsley Coman, qui a donné la victoire à l'équipe allemande d'une tête à l'heure de jeu. Ce succès 1 but à 0 permet au Bayern Munich de rafler sa sixième Ligue des champions. Pour le PSG, cette première finale dans la compétition n'aura donc pas été la bonne. Le trio d'attaque (Di Maria, Mbappé, Neymar) aura été impuissant face à un Neuer très en forme ce soir à Lisbonne. Neuf ans après le rachat du club, le PSG n'est donc toujours pas parvenu à remporter la coupe aux grandes oreilles mais avec cette finale, les espoirs sont possibles pour les prochaines éditions. Le Bayern Munich conclut une saison 2019/2020 avec un nouveau trophée. En juillet dernier, les Bavarois avaient remporté leur trentième titre de champion d'Allemagne ainsi que leur vingtième coupe d'Allemagne.

