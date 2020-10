So Foot • 28/10/2020 à 06:00

Ligue des champions : Rennes et la boucle de Séville

Vingt mois après son succès sur la pelouse du Real Betis en Ligue Europa, le Stade rennais retrouve Séville pour y jouer l'autre club de la ville en Ligue des champions, ce mercredi soir. La capitale andalouse ne sera pas cette fois submergée par une vague rouge et noir, mais le club breton a l'occasion de poursuivre sa croissance en surprenant le FC Séville dans son antre.

FC SévilleRennes 28/10/2020 - 21:00 Ligue des champions Diffusion sur

Il n'y a pas eu besoin d'un jumelage entre Rennes et Séville pour tisser un lien entre les deux villes, le football s'en est parfaitement occupé. Depuis cette soirée de février 2019, date du succès rennais sur la pelouse du Real Betis, les suiveurs du club breton sont tombés amoureux de la capitale andalouse. D'abord pour son soleil, ses bars et le cadre de vie agréable, mais aussi pour le symbole de cette victoire déclic. Dans les têtes des quelques 3500 supporters présents à l'époque, il reste le souvenir impérissable de cette glissade de M'Baye Niang devant le parcage perché dans les hauteurs du stade Benito Villamarín après un troisième but synonyme de qualification pour un premier huitième de finale européen. ", a glissé Julien Stéphan en visioconférence de presse quelques minutes Lire la suite de l'article sur SoFoot.com