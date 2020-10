Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des champions : Rennes dépassé à Séville Reuters • 28/10/2020 à 23:13









Ligue des champions : Rennes dépassé à Séville par Florian Burgaud (iDalgo) Un de chute pour le Stade Rennais en Ligue des champions ! Une semaine après avoir pris le premier point de son histoire dans la reine des compétitions continentales, le club breton s'est incliné ce mercredi soir sur la pelouse du stade Sanchez-Pizjuan de Séville. Dépassés par le club entraîné par Julen Lopetegui, les joueurs de Julien Stéphan n'ont pas réussi à se procurer de véritables occasions. Malgré une solidarité défensive remarquable et un très bon Alfred Gomis dans les buts, ils ont craqué à 55e minute sur une merveille de centre de Marcos Acuña pour Luuk de Jong qui n'avait plus qu'à placer un magnifique plat du pied droit pour ajuster le gardien rennais. Au classement, et avant la double confrontation face à Chelsea, les Brétilliens sont troisièmes avec un point, comme Krasnodar, tandis que leurs adversaires du jour et les Londoniens occupent la tête avec quatre unités.

