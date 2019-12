Ligue des champions : PSG-Galatasaray, à suivre en direct dès 21 heures !

Auteur d'un parcours presque sans faute (13 points sur 15), le PSG finira la soirée en tête du groupe A à l'issue de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions, devant le Real Madrid (2e).Pour cette rencontre sans véritable enjeu côté parisien ? si ce n'est celui de finir invaincu ?, Thomas Tuchel devra composer sans Idrissa Gueye et Ander Herrera au milieu de terrain, ni Presnel Kimpembe en défense. Le coach parisien pourra toutefois compter sur Thiago Silva et Abdou Diallo pour constituer l'arrière-garde. En attaque, Neymar Jr., Angel Di Maria et Kylian Mbappé sont pressentis pour animer le secteur offensif, tandis que Mauro Icardi devrait souffler. La présence d'Edinson Cavani, touché au mollet, demeure incertaine. Enfin, Marquinhos devrait faire son retour après avoir assisté à la naissance de son fils Enrico ce week-end.Face à eux, les Parisiens auront fort à faire puisque les Turcs sont bien déterminés à accrocher la troisième place du groupe A et ainsi se qualifier pour la Ligue Europa. Fatih Terim, le coach stambouliote, pourra notamment compter sur le retour de Radamel Falcao, après deux mois d'absence, et espérer mettre fin à la série d'invincibilité parisienne en Ligue des champions (4 victoires, 1 nul).Une rencontre à suivre en direct dès 21 heures !