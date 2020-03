Ligue des champions : Paris se qualifie pour les quarts de finale !

On s'attendait au pire... Il n'en fut rien ! Dans un Parc des princes à huis clos, le Paris Saint-Germain s'est sublimé pour venir à bout du Borussia Dortmund (2-0). Une victoire décisive, malgré la défaite lors du match aller (2-1), qui permet aux Parisiens de retrouver les quarts de finale de la Ligue des champions. Retour sur la rencontre et les buts !

LE MATCH. Neymar Jr et Juan Bernat qualifient Paris

Poussé par les supporteurs parisiens réunis à l'extérieur du stade Parc des princes, c'est le Paris Saint-Germain qui donne le coup d'envoi de ce choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Malgré une large possession des hommes de Thomas Tuchel en début de rencontre (75 %), les Franciliens ne parviennent pas à casser les lignes défensives adverses et aucune frappe n'est tentée dans le premier quart d'heure. Mais le pressing haut des Parisiens fonctionne idéalement et force le Borussia Dortmund à multiplier les relances hasardeuses. Souvent en retard, les Allemands cumulent les fautes et Haaland est le premier joueur averti (16').

Pour approfondir sur le sujet PSG-Dortmund : le huis clos, nouvelle malédiction parisienne

Les minutes passent et le jeu a du mal à se débrider. Paris se procure néanmoins le premier corner du match, mais le centre de Neymar Jr ne donne rien (16'). Quelques instants plus tard, Jadon Sancho répond et s'offre la première frappe de la

...