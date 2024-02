Ligue des champions : Naples, un simple retour à la normale

Naples aurait-il sombré dans la folie en limogeant son entraîneur à 48 heures du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Barça ? Non, le club de Campanie est tout simplement de retour dans ses standards. Les pétards servant à fêter le titre l'an dernier sont rangés et les Napolitains s'apprêtent à remanger leur pain noir.

Même quelqu’un qui n’a jamais mis les pieds en Italie est au courant que Naples est une ville différente. Faits d’un autre bois, les Napolitains ne se privent pas de revendiquer leur particularisme à chaque occasion. Si l’originalité exacerbée n’est parfois plus qu’un prétexte pour attirer les touristes en quête de sensations fortes après avoir vu quelques films et séries, elle n’est plus à prouver au sein de la SSC Napoli, véritable fierté locale et souvent symbole de la folie ambiante. Désireux de démontrer une nouvelle fois cette déraison, le club a décidé de bouleverser son organigramme à 48 heures de l’échéance la plus importante de la saison. Ainsi, avant d’affronter le FC Barcelone en huitièmes de finale de Ligue des champions, Francesco Calzona est devenu le troisième entraîneur de la saison, remplaçant ce lundi Walter Mazzarri, qui avait lui-même pris la place de Rudi Garcia en novembre dernier.

La machine à laver De Laurentiis

Moins d’un an après le Scudetto historique, Naples est actuellement neuvième de Serie A et présente le visage du pire champion sortant possible. Rudi Garcia avait conscience de l’ampleur de la tâche au moment de poser ses valises en Campanie et n’a pas réussi à relever le défi. Éjecté avant la mi-saison, le Français a vu son successeur galérer autant que lui, même si Walter Mazzarri connaissait déjà les lieux pour avoir occupé le poste entre 2009 en 2013. Cette saison, avec 8 défaites en 17 rencontres, il a réussi à battre le record du pire bilan du club depuis 2004, début de l’ère Aurelio De Laurentiis, qu’il détenait lui-même lors de son premier passage. Son éviction, à l’aube d’un match aussi important pour la saison, reste toutefois une surprise.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com