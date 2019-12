Ligue des champions : Moussa Dembélé, le buteur devenu eurosceptique

Les Lyonnais, qui peuvent se qualifier, mardi, pour les huitièmes de finale en cas de victoire face à Leipzig, espèrent le réveil de leur buteur, muet depuis presque 600 minutes dans la prestigieuse compétition.

Un crâne rasé court, teint en blond vif, qui propulse le ballon au fond des filets, à cinq mètres du gardien de Donetsk, à la suite d'un service de l'ex-capitaine lyonnais Nabil Fekir. Voilà le souvenir fugace du dernier but inscrit le 2 octobre 2018 en Ligue des champions par Moussa Dembélé, qui a depuis changé de style capillaire. Le seul en onze rencontres européennes sous le maillot de l'OL, dont sept titularisations.

Pour s'en rappeler, il ne faut pas avoir la mémoire défaillante et posséder un abonnement au diffuseur payant de la compétition, puisque le match face aux Ukrainiens s'était disputé à huis clos. Avant de recevoir Leizpig, mardi 10 décembre, le buteur n'a plus récidivé depuis quatorze mois, une semaine et un jour.

Presque 600 minutes (597 exactement) sans marquer dans la plus prestigieuse des coupes d'Europe, la statistique est vraiment étonnante. Surtout pour un joueur de 23 ans qui est habitué à empiler les buts depuis ses débuts professionnels en 2015, réalisés à Fulham au sein du Championship, la deuxième division anglaise, puis au Celtic Glasgow, en Ecosse, entre 2016 et 2018.

Les Lyonnais (3es du groupe G, avec 7 points) auront pourtant bien besoin du sens du but de leur avant-centre : en cas de victoire face aux Allemands (1er, 10 points), ils seront assurés de terminer premiers du groupe et de rejoindre les 8es de finale. En cas de match nul, pour arracher la deuxième place qualificative, il faudra prier pour que dans l'autre rencontre du groupe Benfica domine Saint-Pétersbourg.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr