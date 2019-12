Ligue des champions : Memphis envoie Lyon au paradis... et s'emporte contre certains supporters

Longtemps, cela n'a été qu'un énorme cauchemar. Un désastre. À l'image de son début de saison en championnat, raté, l'OL a longtemps failli dans son enceinte. Lyon avait pourtant une occasion en or de terminer premier d'un groupe abordable en gagnant face aux Allemands. Mais longtemps, l'OL a tout gâché. Débordé, largement dominé dans les duels, inférieur techniquement, dépassé collectivement, par un adversaire pourtant déjà qualifié. Lors d'une première mi-temps désastreuse, indigne dans un match couperet.Mais Lyon aux deux visages a encore frappé. Au moment où on ne l'attendait plus. Car les Rhodaniens ont perdu tous leurs gros matchs cette saison, contre le PSG, à Saint-Etienne, à Marseille, contre Lille. Ils n'ont pas battu cette saison l'un des 10 premiers de Ligue 1. Ces dernières années, les Lyonnais arrivaient toujours à se sublimer, à inventer quelque chose lors des grands matchs. Plus cette année.Et ce 10 décembre, quelques jours après la fin de la célèbre Fête des Lumières dans la capitale des Gaules, ils ont réussi à se relever. Enfin. Au fond du gouffre à la mi-temps, menés 0-2, ils ont alors forcé leur destin. Sur un bijou d'Aouar et sur le 14e but de la saison de Memphis (son 5e but en 5e match de C1 cette saison). L'OL bénéficie du succès de Benfica dans l'autre match du groupe contre le Zénith (3-0) pour passer aux forceps en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un petit miracle.Tant de choses à améliorerUn gros miracle, même, tant Lyon est inquiétant dans tous les domaines. Pour le club, il ne faudra pas cacher tous les maux derrière cette (heureuse) qualification. Car l'OL a pourtant presque tout pour faire mieux. Une structure stable et fiable, de gros moyens, un club bien géré économiquement, un centre de formation performant. Mais les performances sportives ne suivent pas. Lors de quels matchs les supporteurs lyonnais, qui ont conspué leurs joueurs à la ...