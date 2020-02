Ligue des champions : Lyon réalise l'exploit et croque la Juventus Turin !

Lyon peut y croire ! Vainqueur de la Juventus Turin (1-0) dans son antre du Groupama Stadium, l'Olympique lyonnais a réalisé l'exploit de battre l'écurie italienne grâce à un but de Lucas Tousart (31'). Bien que dominés tout au long de la rencontre, les coéquipiers de Moussa Dembélé ont fait preuve de réalisme devant le but, de solidité défensive et de solidarité. Une victoire décisive pour les hommes de Rudi Garcia pour la suite de leur aventure européenne. Retour sur le match et le but en images !LE RÉSUMÉ. Lucas Tousart enflamme le Parc OL !Dans une ambiance des grands soirs, l'Olympique lyonnais accueillait la Juventus Turin dans son antre du Groupama Stadium. Après avoir donné le coup d'envoi de ce choc, ce sont les coéquipiers de Cristiano Ronaldo qui monopolisent le ballon et installent leur jeu. Très vite, les hommes de Rudi Garcia sont les premiers à être inquiétés par l'armada offensive turinoise. À la suite d'un bon débordement à l'entrée de la surface côté gauche, Cristiano Ronaldo lobe Anthony Lopes. Sa tentative frôle le cadre. Cuadrado, trop court, ne peut reprendre le cuir (4'). Largement dominé dans ce début de rencontre ? seulement 30 % de possession au quart d'heure de jeu ?, l'Olympique lyonnais multiplie les fautes et ne cesse de reculer.Mais Lyon ne s'avoue pas vaincu. D'abord Léo Dubois (20') s'essaye de loin. Puis, Karl Toko-Ekambi trouve la barre transversale de Szczesny sur corner (21'). Le club...