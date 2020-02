Ligue des champions : Lyon-Juventus, à suivre en direct dès 21 heures !

Lyon croquera-t-il la Vieille Dame ? Qualifié de justesse pour la phase finale de la Ligue des champions après avoir terminé second de sa poule, l'OL de Rudi Garcia reçoit la Juventus Turin de Maurizio Sarri. Un choc prestigieux entre deux grands habitués de la compétition européenne au parcours pourtant si différent. Si Lyon connaît bien les confrontations de ce genre et a toujours su se sublimer pour entretenir la flamme, l'OL n'a désormais plus aucune certitude, aucune référence et compte de précieux absents.Lire aussi Rudi Garcia, chat noir de la Ligue des championsUn monde d'écart entre les deux clubsLeaders de Serie A et premiers de leur groupe devant l'Atlético Madrid, les Bianconeri sont les grands favoris de cette double confrontation. Tandis que Lyon n'a plus rien gagné depuis la Coupe de France en 2012 et n'est plus parvenu à accrocher les deux premières places de Ligue 1 depuis 2016, les Bianconeri ont enlevé tous les Scudetti depuis la saison 2011-2012, gagné toutes les Coupes d'Italie de 2015 à 2018, et disputé la finale de la Ligue des champions en 2017.Lire aussi Le tacle du lundi ? OL : Aulas-Garcia, en attendant GodotLa tâche s'annonce d'autant plus complexe que les protégés de Jean-Michel Aulas devront faire face à l'armada offensive de la Juventus Turin et son sérial buteur Cristiano Ronaldo. Les Bianconeris, qui jouent les premiers rôles en Italie, chercheront à n'en pas douter à tuer le suspense dès...