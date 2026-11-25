La joie des Lillois, tombeurs du Bayern Munich, en Ligue des champions, le 25 novembre 2026 au stade Pierre-Mauroy ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Malmené par le Bayern Munich en première période, Lille a totalement renversé la partie au retour des vestiaires pour s'offrir mercredi un succès de prestige face aux Bavarois (2-1) et une première victoire cette saison en Ligue des champions qui relance ses espoirs de qualification.

De l'apathie à la folie : d'abord peu inspirés et rentrés à la pause menés 1 à 0, les Lillois ont montré un tout autre visage en seconde période. Plus entreprenants et décomplexés, ils ont retourné le score en trois minutes peu après l'heure de jeu, grâce à Ayase Ueda puis à un but contre son camp d'Aleksandar Pavlovic après une frappe d'Ethan Mbappé.

Absents lors des derniers matches de Ligue des champions du Losc - Mbappé en raison de ses trois matches de suspension après un mauvais geste contre le Betis Séville et Ueda à cause d'une blessure à un pied - les deux attaquants des Dogues ont soigné leur retour en C1.

Au-delà de la victoire, ils relancent Lille dans la course aux barrages. Avec quatre points, le Losc remonte à la 29e place mais devra poursuivre son embellie face à Stuttgart, à Bratislava et chez l'AS Rome, pour espérer glaner la dizaine de points requise pour une qualification.

Privé de la quasi-totalité de ses joueurs offensifs titulaires au coup d'envoi, avec notamment Harry Kane, Michael Olise et Serge Gnabry à l'infirmerie, le Bayern a ouvert le score grâce à Dayot Upamecano, avant de manquer d'inspiration offensive puis de sombrer en seconde période. Après 17 matches sans défaite cette saison, les joueurs de Vincent Kompany ont concédé un premier revers et pointent à la 15e place.

Upamecano lance le Bayern

Malgré tous ses absents en attaque et la titularisation du piston polyvalent Konrad Laimer en pointe, les Bavarois ont rapidement mis le pied sur le ballon face à des Lillois regroupés dans leur moitié de terrain.

Totalement dominés et à la peine pour ressortir de leur 30 mètres, les joueurs de Davide Ancelotti ont logiquement concédé l'ouverture du score. Trop laxiste au marquage sur le premier corner bavarois, le milieu lillois Ngal'ayel Mukau a laissé filer l'international français Dayot Upamecano qui a tranquillement ajusté de la tête Berke Özer (15e).

Si les Bavarois auraient pu doubler la mise sans une belle sortie d'Özer devant Laimer (27e), ils ont surtout semblé gérer leur avantage, laissant espérer Lille.

Peu inspirés lors de leurs rares temps de possession, les Dogues ont tenté de lancer Ayase Ueda et Ethan Mbappé en profondeur, sans grand succès. La meilleure situation lilloise du premier acte, deux frappes coup sur coup de Ueda repoussées (23e), sont venues d'une des rares récupérations hautes du Losc.

Ueda et Mbappé décisifs

Mais rentrés au vestiaire seulement menés d'un but, les joueurs lillois sont revenus sur la pelouse avec de meilleures intentions offensives et ont commencé à sérieusement bousculer des Bavarois quelque peu suffisants et sans idées.

Si les Dogues ont cru égaliser dès la 46e minute, avant que l'arbitre ne refuse un but contre son camp de Joshua Kimmich en raison d'une faute de Ueda, l'international japonais a concrétisé le temps fort lillois un quart d'heure plus tard. Bien servi par Nathan Ngoy à l'angle de la surface, il a tranquillement ajusté Urbig (62e).

Réveillé par ce but, le Bayern s'est procuré dans la foulée un coup franc aux abords de la surface lilloise. Mais Özer s'est tranquillement saisi du ballon pour lancer une contre-attaque éclair conclue par Mbappé sur un poteau, avant que Pavlovic ne soit venu maladroitement pousser le ballon dans son propre but (65e).

Passé devant en trois minutes, Lille n'a jamais relâché l'étreinte et la révolte bavaroise n'est jamais arrivée, malgré les entrées de Jamal Musiala et de Luis Diaz. De quoi offrir aux Lillois un premier match référence cette saison et au stade Pierre-Mauroy une première soirée d'ivresse dans cette campagne européenne.