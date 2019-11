Ligue des champions : Lille éliminé après sa défaite à Valence

Le miracle n'a pas eu lieu et le rêve d'une qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions s'est envolé pour les Lillois... Battu, corrigé, (4-1), mardi soir, sur la pelouse du stade Mestalla de Valence, Lille est éliminé de la prestigieuse compétition continentale. Dernier de sa poule, le Losc possède en effet, à deux journées du verdict, six longueurs de retard sur ses adversaires du groupe H. Un écart mathématiquement rattrapable mais qui, compte tenu du règlement particulier de la C1 -si trois équipes sont à égalité, seuls les points récoltés contre chacune de ces équipes sont comptabilisés pour les départager- est rédhibitoire.On le savait, cette 4e journée de poule était donc cruciale, capitale pour Lille, elle a été fatale. Elle confirme aussi la mauvaise habitude des Lillois à l'extérieur puisqu'ils n'ont toujours pas goûté à la saveur d'une victoire en dehors de leur stade. Surtout, les regrets seront nombreux pour les joueurs de Christophe Galtier. Dominateurs durant une grosse heure de jeu, comme lors du match aller qui s'était conclu par un nul frustrant (1-1), ils se sont écroulés dans le money time avec trois buts encaissés lors des 10 dernières minutes.Le joli numéro d'Osimhen n'a pas suffiLa journée avait déjà mal débuté pour Lille. Victime d'une sortie de route sans gravité lundi matin en se rendant à l'entraînement au Domaine de Luchin, Jonathan Ikoné a assisté à la rencontre en civil et depuis les tribunes. Bien que sorti indemne de cet accident, l'attaquant s'était levé, mardi, avec des douleurs au dos et aux jambes et, malgré l'importance du rendez-vous, le club n'avait pas souhaité prendre le moindre risque de le faire jouer et l'a remplacé par Loïc Rémy.Malgré ce coup dur, ce sont les Lillois qui ont imposé d'emblée leur tempo à la rencontre. Le milieu de terrain turc Yusuf Yazici (22 ans) a été le premier à se montrer dangereux ...