Ligue des Champions : les favoris aux rendez-vous sauf le Real Madrid par Pierre Sarniguet (iDalgo) La deuxième journée de Ligue des Champions a démarré avec le succès du tenant du titre bavarois. Les rouges du Bayern Munich se sont imposés 2/1 sur le pelouse du Lokomotiv Moscou. Goretzka a ouvert le score d'une belle tête smashée au premier poteau sur un centre en première intention de Pavard. Ensuite Coman aurait pu alourdir le score sur une action copiée/collée mais sa frappe a trouvé le poteau gauche du gardien russe. Ce manque de réalisme a permis au Lokomotiv de revenir au score à la 70e minute grâce à Miranchuk bien servi aux six mètres. Alors que les locaux rataient la balle du 2/1, c'est Kimmich qui a redonné l'avantage aux allemands d'une frappe soudaine du pied droit. Sur ce score, le Bayern conforte son avance au classement du groupe A avec 6 points. Les espagnols de l'Atlético de Madrid suivent ensuite grâce à leur succès arraché aux forceps face au Red Bull Salzbourg qui a fait mieux que résister dans ce match. Joao Felix a finalement donné l'avantage aux siens à la 85e minute sur un centre de Lemar. Dans les autres matchs de la soirée, le Liverpool de Klopp s'est imposé 2/0 à domicile face à Midtjylland alors que l'Atalanta revenait à 2/2 contre l'Ajax Amsterdam. Dans le groupe B, le Real Madrid fait lui du sur-place. Après la lourde défaite la semaine dernière face au Chaktar Donetsk, les hommes de Zinédine Zidane n'ont pas pu faire mieux que match nul 2/2 sur le pelouse de Monchengladbach grâce à des buts dans les ultimes minutes de Casemiro et Benzema (87e et 93e). Les deux autres équipes de ce groupe, l'Inter Milan et le Chaktar se sont laissées sur un score nul et vierge. Le Real est donc dernier de ce groupe après deux journées. Enfin, Porto n'a pas tremblé à domicile face à l'Olympiakos (2/0).

