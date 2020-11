Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des Champions : les favoris assurent sauf Manchester United Reuters • 04/11/2020 à 23:30









Ligue des Champions : les favoris assurent sauf Manchester United par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le voyage en Turquie de Man United n'aura pas été conclu par un succès. Les Red Devils ont buté sur une équipe de l'Istanbul Ba?ak?ehir pragmatique. Demba Ba a ouvert dès la 12e minute de jeu puis son équipier Visca a doublé la mise. Côté britannique, seul Martial a trouvé les filets (43e) mais cela n'a pas suffi pour ramener le moindre point de ce déplacement. Dans le groupe G, un Barça timide s'est imposé 2/1 sur sa pelouse contre le Dynamo Kiev tandis que la Juventus cartonnait le Ferencvaros 4/1. Dybala, Morata par deux fois et un but contre son camp de Dvali ont donné les clés de ce match à la Vieille Dame. Du côté du groupe F, Dortmund est allé s'imposer chez les Belges du FC Bruges 3/0 grâce à une première période de qualité. Hazard et Haaland (doublé) ont étaient les artificiers du soir alors que plus tôt dans la soirée, le Zénith Saint Saint-Pétersbourg et la Lazio se sont quittés sur un nul 1/1. Enfin, le FC Séville a du batailler longuement pour venir à bout de Krasnodar. Menés 2/1 sur leur pelouse et réduits à dix, les Andalous s'en sont remis à l'efficacité d'En-Nesyri pour arracher les trois points de la victoire.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.