Reuters • 01/10/2020 à 19:18









Ligue des Champions : les clubs français bien lotis par Samuel Messberg (iDalgo) Le tirage au sort de l'édition 2020/2021 de la Ligue des Champions a eu lieu à Genève ce jeudi 1er octobre et il a été plutôt clément avec les clubs français. Paris se retrouve dans le groupe H accompagné de Manchester United, leurs bourreaux de l'édition 2018/2019, de Leipzig et de l'Istanbul Ba?ak?ehir. Un groupe qui semble abordable pour les joueurs de Thomas Tuchel qui n'ont que très rarement été inquiétés en phase de poules ces dernières années. Marseille et Rennes ont eux aussi leurs chances puisque les Olympiens sont dans le groupe C accompagnés de Porto, Manchester City et l'Olympiakos. La deuxième place derrière les Citizens pourrait être accessible pour les Marseillais. Enfin, Rennes fera office d'épouvantail dans le groupe E en compagnie de Chelsea, Séville et Krasnodar. Le Bayern Munich, tenant du titre, est avec l'Atlético Madrid et Salzbourg tandis que la Juventus et le FC Barcelone seront accompagnés du Dynamo Kiev.

