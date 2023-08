Ligue des champions : le tirage au sort complet de la phase de poules

Le menu est connu… et il est copieux.

Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions a eu lieu ce jeudi soir à Monaco. Le PSG a tiré du lourd avec le Milan, Dortmund et Newcastle, alors que Lens croisera le chemin d’Arsenal, du Séville FC et du PSV. Pour les autres affiches, on retrouvera du Bayern-Manchester United ou Real Madrid-Naples. De son côté, le champion en titre Manchester City a encore hérité du RB Leipzig et d’une poule plutôt très abordable avec l’Étoile rouge de Belgrade et les Young Boys.…

CG pour SOFOOT.com