Ligue des champions : le talentueux monsieur Di Maria

En étant impliqué dans seize buts en seize matchs cette saison, le joueur argentin est le Parisien le plus décisif depuis le début de la saison.

Quel PSG verra-t-on contre Bruges mercredi 6 octobre, pour le 4e match de la phase de poules de la Ligue des champions de football ? Celui qui a balayé Angers, Nice, Marseille et le même Bruges durant le mois d'octobre, inscrivant 17 buts en quatre matchs, ou celui qui est passé à côté contre Dijon, vendredi 1er novembre, concédant ainsi (déjà) sa troisième défaite de la saison ?

L'une des clés de cette réponse pourrait bien résider dans la performance d'Angel Di Maria. Contre Dijon, le joueur argentin a bien délivré une nouvelle passe décisive à Kylian Mbappé, mais il a également réalisé son plus mauvais match de la saison, multipliant les erreurs. Comme si le numéro 11 parisien était redescendu sur Terre après un début de saison maîtrisé.

Contre le Real Madrid (3-0) en Ligue des champions, par exemple, il y a un peu plus d'un mois, alors que Neymar, Kylian Mbappé et Edinson Cavani étaient absents, c'est lui qui avait marqué la rencontre de son empreinte avec deux buts. Quelques semaines plus tard, en championnat contre Nice (4-1), l'Argentin brillait une nouvelle fois, inscrivant à nouveau deux buts.

Si cette régularité a surpris certains observateurs, Di Maria assurait, lui, après la victoire contre Nice, y voir l'effet de « la confiance de l'entraîneur », Thomas Tuchel. Un élément « important pour moi, commentait-il après ce match, le 18 octobre. Je ne jouais pas beaucoup. Désormais, je joue beaucoup plus et je prends confiance. »

