Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des Champions : le PSG se reprend, Nantes coule Reuters • 15/10/2020 à 23:18









Ligue des Champions : le PSG se reprend, Nantes coule par Florian Burgaud (iDalgo) En ce milieu de semaine, la quatrième journée de la Ligue des Champions 2020/2021 de handball se disputait à travers l'Europe. L'occasion pour les joueurs du Paris Saint-Germain de s'imposer pour la première fois sur la scène continentale. Les joueurs de Raul Gonzalez dominent les Norvégiens d'Elvurum, où évolue Luc Abalo, auteur de quatre buts sur sept tentatives, 35-29. Mikkel Hansen a été le meilleur buteur de la partie avec huit réalisations. Les Nantais, de leur côté, ont coulé 32-24 au Danemark dans la salle d'Aalborg, la meilleure équipe de ce début de saison. Jeudi prochain, le PSG se déplace à Kielce, en Pologne, tandis que Nantes ira, la veille, à Zaporijié, en Ukraine.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.