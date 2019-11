Ligue des champions : le PSG Handball face à un mur allemand

Alors qu'une nouvelle journée de Starligue se déroule ce mercredi, la Ligue des champions appelle le PSG à la frontière entre l'Allemagne et le Danemark à 19 heures (en direct sur BeIN Sport) pour affronter Flensbourg, obligeant les champions de France à décaler leur match contre Aix à samedi soir.L'adversaire : Flensbourg, comme il y a un anAprès ce déplacement à Flensbourg, le PSG en aura terminé avec les matchs aller de la phase de groupe de la Ligue des champions. Paris connaît déjà bien l'endroit : il y a un an, presque jour pour jour, les Parisiens avaient gagné là-bas (20-27) avec un énorme Thierry Omeyer. La tâche avait été plus compliquée à Coubertin où les champions de France n'avaient gagné que d'un but (29-28). Il y a trois ans, c'est au buzzer que Paris s'était imposé (33-34). Croire que c'est facile de gagner à Flensbourg est donc une erreur. [RESUME] ?null EHF Champions League Le @psghand balaye les Danois d'Aalborg ! 37 à 24 Les Parisiens rejoignent le Barça en tête du groupe A#HandAction https://t.co/4uFqbNutSD-- beIN SPORTS (@beinsports_FR) 2 novembre 2019L'enjeu : déjà presque décisifA la lutte avec Barcelone pour la première place de groupe directement qualificative pour les quarts de finale, les Parisiens n'ont jamais le droit à l'erreur. Evoluant avant Barcelone qui jouera samedi, ils prendront en cas de victoire la première place du groupe. Flensbourg, actuellement troisième du groupe A, serait relégué à 5 points au classement abandonnant pratiquement toutes chances de jouer la première place durant la phase retour. En cas de défaite, en revanche, les Allemands reviendront dans la course comme jamais et il faudra alors batailler à trois pour assurer le leadership sur cette poule.Le chiffre : 149Paris aura la tâche d'autant plus compliquée que Flensbourg présentera un mur en face. L'équipe allemande possède l'une des meilleures défenses de la Ligue des ...