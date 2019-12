Ligue des champions : le PSG Hand tombe de haut face à Barcelone

Paris fait grise mine. Le duel face à Barcelone, avec en point de mire la première place du groupe A offrant directement un billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions, a tourné en faveur des Espagnols (32-35). Ces derniers sont désormais seuls leaders de la poule à l'issue de la 10e journée. Alors que le PSG, 3e avec un point de retard sur les Hongrois de Szeged (2e), devra très certainement passer par les 8es de finale de l'épreuve en mars avant d'espérer aller au Final Four. C'est la pause à Coubertin et le moins que l'on puisse dire c'est que la bataille fait rage face au @FCBhandbol ! Un choc #MOTW qui tient toutes ses promesses ! 17-16 #PSGBAR pic.twitter.com/ELi8RFn8HQ-- PSG Handball (@psghand) 1 décembre 2019Ce qu'il faut retenirTendu, intense, bouillant... L'affrontement entre deux des meilleures équipes du monde a été à la hauteur des attentes et de l'événement. Pendant toute la première période dans une salle remplie à bloc, l'écart entre les deux géants n'a jamais dépassé deux buts (17-16 à la pause). Les Barcelonais sont revenus en seconde période en infligeant un 4-0 à leurs adversaires (17-20, 32e). Un écart que les Parisiens ont mis quelques courtes minutes à combler (20-20, 35e). Avant de se retrouver en double infériorité numérique et de lâcher prise.Le joueur : Rodrigo CorralesFace à son club formateur, la moitié de ses coéquipiers de la sélection espagnole qu'il retrouvera bientôt à l'Euro et surtout devant son ami le plus proche, le gardien du Barça Perez de Varga, le portier espagnol du PSG a sorti le grand jeu. Stoppant deux tirs au but en début de match et multipliant les arrêts spectaculaires, Rodrigo Corrales a réalisé une prestation de haute volée avec plus de quinze arrêts à son actif. En vain.Le chiffre : 5Cela faisait cinq ans que le PSG ne s'était pas incliné à domicile en Ligue des champions. Sa dernière défaite remontait au 16 novembre 2014 ...