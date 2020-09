Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des Champions : le PSG Hand se manque face à Flensburg Reuters • 23/09/2020 à 23:21









Ligue des Champions : le PSG Hand se manque face à Flensburg par Florian Burgaud (iDalgo) Une semaine après avoir vu son premier match de Ligue des Champions être reporté à cause de cas coronavirus au sein de l'effectif du club hongrois de Szeged, les joueurs du Paris Saint-Germain Handball faisaient leur grande rentrée ce mercredi soir dans sa salle Pierre de Coubertin face aux Allemands de Flensburg. Jusqu'à la 50e minute de jeu, les Parisiens ont maîtrisé la partie, menant même de quatre buts à la pause (18-14). Malheureusement, la machine menée par l'Espagnol Raúl González s'est déréglée dans le money time et Flensburg, par le Suédois Jim Gottfridsson, clôturait la marque (28-28) à quelques secondes de la sirène. Mercredi prochain, le PSG essaiera de se rassurer en Biélorussie, à Brest.

