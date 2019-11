Ligue des champions : le PSG hand s'est fait peur

Malgré quelques frayeurs en fin de match, le PSG handball s'est imposé (29-32), dimanche, sur le parquet des Danois d'Aalborg lors de la 9e journée de poule de la Ligue des champions Ce qu'il faut retenirMission accomplie pour le PSG. Dans l'obligation de s'imposer pour revenir au contact de Barcelone en tête du groupe, le club de la capitale a rempli son contrat. Mais si le match aller face à Aalborg avait été une promenade de santé pour les Parisiens (37-24), celui de ce dimanche a été beaucoup plus compliqué. Après avoir pris la mesure de leurs adversaires (15-20, 35e), les joueurs de Raul Gonzales, privés de Nedim Rémili (entorse cheville), ont en effet rencontré certains tracas en fin de match (26-27, 51e) avant de porter l'estocade par Nikola Karabatic et Mikkel Hansen. Rodrigo Corralès, le portier espagnol du PSG, s'est aussi montré très précieux dans le money-time.La première place du groupe pourrait bien se jouer la semaine prochaine avec la réception du Barça. Les ramènent nullpoints précieux de leur déplacement à Aalborg (29-32) et rejoignent le @FCBhandbol en tête de la poule ! le match de dimanche prochain s'annonce ENORME ! #AALPSG pic.twitter.com/DxFwlaS0ZT-- PSG Handball (@psghand) November 24, 2019 Le joueur : Mikkel HansenL'international danois, triple meilleur joueur du monde (2011, 2015 et 2018), n'a pas raté son retour dans son pays où il est une idole. L'arrière gauche a maintenu à flot son équipe quand le navire parisien tanguait et s'est montré très précieux en attaque. Il termine la partie avec 7 buts (comme Sagosen). Le chiffre : 19Vainqueur d'Aalborg, Paris a porté son nombre de victoires à 19 depuis le début de la saison. Lauréat du trophée des champions et invaincu en Starligue (10 sur 10), le PSG a seulement chuté que face au Barcelone. Les retrouvailles dimanche prochain vaudront le détour. FEUILLE DE MATCH AALBORG (DAN) - PSG : 29-32 (14-17).PSG : Sagosen (7 buts), ...