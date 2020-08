Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des Champions : le PSG en demi-finale ! Reuters • 12/08/2020 à 23:24









Ligue des Champions : le PSG en demi-finale ! par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le Paris Saint-Germain s'offre enfin une place dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Malgré l'ouverture du score de l'Atalanta Bergame à la 27ème minute par Pulisic, le PSG a su trouver des ressources morales et physiques pour renverser la situation en toute fin de match. Marquinhos a égalisé à la 90ème avant que Choupo-Moting ne scelle le sort de son équipe deux minutes plus tard. Bousculés par le système très organisé des Italiens durant la première période, les hommes de Tuchel ont su imposer leur supériorité physique et technique pour l'emporter. Au prochain tour, ils retrouveront soit Leipzig, soit l'Atlético Madrid.

