Ligue des champions: le PSG condamné à l'exploit à Anfield

L'attaquant du PSG Ousmane Dembélé face au défenseur de Liverpool Virgil van Dijk, en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le 5 mars 2025 au Parc des Princes ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Malgré la défaite sur le fil contre Liverpool en 8e de finale aller de Ligue des champions (1-0), le PSG reste "plein d'espoir" avant le retour mardi, mais, pour poursuivre l'aventure européenne, il faudra un exploit à Anfield, l'antre des Reds.

Largement dominant dans tous les secteurs de jeu mercredi dernier mais d'une incroyable inefficacité offensive, le club de la capitale veut encore croire à sa qualification en quart de finale en s'appuyant sur sa magnifique prestation au Parc des Princes, où le ballon n'a guère quitté les pieds des joueurs de Luis Enrique, qui n'ont jamais aussi bien joué ensemble.

"C'est une gestion difficile pour tous, même avec de l'expérience (...) Ce ne sont pas des matches faciles à préparer, C'est important de bien gérer nos émotions", a confié lundi Luis Enrique en conférence de presse.

"On est plein d'espoir avant Liverpool", avait-il glissé samedi après la victoire en Ligue 1 à Rennes (4-1), marquée par le retour du réalisme en attaque et de son buteur Ousmane Dembélé, auteur d'un doublé (28 buts cette saison, toutes compétitions confondues).

Pour briser la défense de fer de Liverpool, Paris devra compter sur l'international français, irrésistible depuis le début de l'année, mais aussi sur Bradley Barcola, Désiré Doué et Khvitcha Kvaratskhelia.

Depuis cette défaite cruelle face à la meilleure équipe de la première phase de la Ligue des champions, Luis Enrique et ses joueurs dégagent une grande confiance, à l'image de la réaction de Vitinha qui s'est dit certain de passer au tour suivant, à peine sorti du terrain.

- "Aller au bout" -

"Mardi soir ce sera du 50-50" a tempéré lundi devant la presse Kvaratskhelia. "On a une grosse mentalité dans l'équipe et on va tenter de gagner mardi", a insisté "Kvara". "Notre but c'est de continuer, d'aller au bout".

Mais est-ce possible que Liverpool, son armada et sa star Mohamed Salah puissent se faire marcher dessus deux fois de suite par le même adversaire ?

Présentation du huitième de finale retour de la Ligue des champions entre Liverpool et le PSG ( AFP / Guillermo RIVAS PACHECO )

A Anfield, les Reds devraient se réveiller, hausser leur niveau de jeu et tenter de casser le rythme, comme ils ont déjà fait mercredi dernier.

"J'ai été impressionné par leur intensité, leur cohésion et leurs permutations au milieu de terrain", a expliqué Arne Slot, le coach de Liverpool, et "jusqu'à présent, on n'avait pas affronté une équipe qui avait autant de qualités".

Portés par Luis Enrique, l'homme de la "remontada" barcelonaise de 2017 et qui a déjà trouvé les leviers psychologiques pour motiver son équipe et lui permettre de renverser le Barça la saison dernière en quart de finale (défaite 2-3 face à Barcelone au Parc des Princes, puis victoire 4-1 au retour), les Parisiens - désormais sans Kylian Mbappé - devront réussir le retour malgré la jeunesse de l'effectif.

L'attaquant de Liverpool Mohamed Salah inscrit un penalty contre Southampton, le 8 mars 2025 à Anfield ( AFP / Paul ELLIS )

Les coéquipiers de Marquinhos ont sans aucun doute marqué psychologiquement l'armada de Liverpool et cela doit rester dans leurs têtes. Mais le PSG est-il capable de reproduire ce qu'il a fait à Paris, ou du moins par séquences ?

Rouleau compresseur en Ligue 1, le club de la capitale devra donc harceler son adversaire, multiplier les vagues, être agressif dans le pressing et à la récupération, mais en étant cette fois efficace tout en évitant les sautes de concentration.

Le latéral gauche Nuno Mendes, qui avait cadenassé Mo Salah en se battant sur chaque duel, a laissé filer Harvey Elliott, tout juste rentré pour remplacer l'Egyptien et qui a puni le PSG en toute fin de match (87e, 1-0)).

Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma encaisse un but d'Harvey Elliott, en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le 5 mars 2025 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )

Dans les cages, Gianluigi Donnarumma est attendu pour réaliser enfin un match-référence dans la compétition, lui qui n'a pas sauvé les siens sur la seule occasion de Liverpool, en ayant pas assez la main ferme.

L'Italien pourra s'inspirer du portier des Reds, Allison, qui a fait le match de sa vie la semaine dernière. Cette fois à Anfield et aux portes d'un exploit, c'est aux Parisiens de se surpasser.