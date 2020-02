Ligue des champions : le Paris Saint-Germain s'écrase sur le mur jaune

L'affiche faisait saliver tous les amoureux du football français depuis le mois de décembre. En ce mardi soir, les hommes de Thomas Tuchel lançaient les hostilités de la campagne européenne en affrontant le Borussia Dortmund en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et avec ce choc en perspective, la saison du Paris Saint-Germain devait retrouver de sa saveur. Pourtant, il n'en fut rien. Dominés tout au long de la rencontre, les coéquipiers de Neymar Jr. n'ont pu résister à la pression imposée par les Jaunes et Noirs, vainqueurs logiques (2-1). Erling Haaland, auteur d'une grande performance, signe un doublé de grande classe (69', 77'). Neymar sauve l'honneur pour Paris (75'). Retour sur la rencontre et les buts !LE MATCH. Paris largement dominé !Dans son antre du Signal Iduna Park, porté par son célèbre mur jaune, le Borussia Dortmund donne le coup d'envoi du premier huitième de finale de la Ligue des champions 2019-2020. Malgré cinq premières minutes dominées par les Allemands, le Paris Saint-Germain pose le pied sur le ballon et commence à installer son jeu. D'ailleurs, Neymar Jr. est le premier à se montrer véritablement dangereux dans ce choc. Victime d'une faute à une trentaine de mètres des cages adverses, le virtuose auriverde tire le coup-franc qu'il a provoqué. Sa frappe enroulée manque légèrement d'effet et frôle le cadre (10'). Les Jaunes et Noirs sont prévenus !Lire aussi Neymar Jr., c'est maintenant ou jamais !Mais...